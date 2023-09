Tante curiosità e aneddoti sul mondo dei libri

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 10 settembre 2023) Ho incontrato Valentino Bompiani la prima volta nel 1982, quando da dieci anni non era più l’Editore della Casa Editrice da lui fondata e altri dieci anni gli restavano da vivere …… C’ea una segretaria che manteneva la sua prodigiosa attività di epistolografo con i sopravvissuti della grande stagione del primo Novecento. …. Valentino che avrebbe innescato il contagioso, famelico interesse dei lettori italiani per Faulkner, Fitzgerald, Hemingway, Steinbeck, Cain, Dos Passos. …. Valentino è, nello stesso tempo, l’Editore di Camus e di Cronin. “Ha chiamato la Fallaci!” Quando un’informazione del genere risuonava negli uffici della sua Casa Editrice, uffici di ogni ordine e grado, le sensazioni immediate che ne potevano derivare andavano dalla tensione al panico. Pochi romanzi hanno sconvolto la letteratura del loro tempo come “Paura di Volare” di Erica Jong, In Italia, pubblicato da ...