Tajani “La Via della Seta non è stata vantaggiosa per l' italia”

(Di domenica 10 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La Viaè una pagina delle nostre relazioni che non èper noi. L'ho detto chiaramente a tutti i vertici del Governo cinese. I dati dell'export sono chiari e sono più vantaggiosi per Germania e Francia, che non facevano parteVia”. Lo dice in un'intervista a Repubblica il ministro degli Esteri Antonio. “Va riformato il partenariato strategico”, aggiunge, “vogliamo rafforzare la cooperazione economica e sostenere l'export delle nostre Pmi in diversi settori, tra cui l'agroindustria. Vogliamo consolidare il nostro legame culturale nel settorericerca e dell'università e nel settore del turismo”. Foto: agenzia fotogramma (ITALPRESS).

