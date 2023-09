Superbike | Toprak Razgatlioglu fa sua la superpole race in Francia davanti a Bautista che butta giù Rinaldi

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023)vince ladel Gran Premio dia Magny-Cours valevole per il Mondiale2023. Il turco della Yamaha ha sfruttato al meglio la caduta di Michael Rubencausata da Alvaroper trionfare senza particolari problemi. Una gara che parte con il botto: tantissima battaglia in pista con lotta per tutte le posizioni. Il primo giro vede già la caduta di Gerloff e Redding che li esclude da ogni possibile lotta per le prime posizioni. In testa sono vicinissimiche si giocano la prima posizione. Il turco fa un numero pazzesco durante il secondo giro, passando all’interno in un colpo solo entrambe le Ducati. ...