Superbike | Francia Bautista vince gara 2 e nega tris a Razgatlioglu

Da Misano a Magny - Cours è una domenica trionfale per Ducati: in MotoGP la tripletta Martin - Bezzecchi - Bagnaia, inil successo di Alvaro Bautista in gara 2. Lo spagnolo, reduce da un weekend complicato, torna sul gradino più alto del podio precedendo Razgatlioglu e Rea. Nel Mondiale lo spagnolo ha ora 57 ...Il ducatista resta saldamente in testa al Mondiale con 57 punti sul turco MAGNY - COURS () - Nella domenica del Campionato del Mondo MOTUL FIM, Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) ha vinto Gara 2 a Magny - Cours riscattando il decimo posto di ieri a causa di un ...Bautista torna a +57 Il problema tecnico in Gara - 1 e l'incidente con Michael Ruben Rinaldi nella Superpole Race hanno frustrato il weekend di Magny - Cours di Alvaro Bautista , il quale, però, si è ...

Superbike Francia: Bautista la scampa poi fa la differenza in gara 2

