Sul cordolo a 100 km h per evitare il contromano | strage di ragazzi Cagliari | Italia sotto-choc

(Di domenica 10 settembre 2023) Una, un incidente terrificante con un bilancio che pesantissimo. Siamo a, dove poco dopo le 5 del mattino di oggi, domenica 10 settembre, hanno perso la vita quattro giovani, tree una ragazza, le cui generalità non sono ancora state diffuse. Ma le vittime avrebbero tutte tra i 18 e i 20 anni. A risultare fatale, un terribile incidente avvenuto in via Marconi, in direzione Quartu Sant'Elena. Nello schianto altri due feriti gravi. I seiinfatti viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta: con tutta probabilità a causa dell'alta velocità, che sarebbe stata superiore ai 100 chilometri orari, l'auto si sarebbe ribaltata dopo aver colpito unall'altezza del cavalcavia dell'Asse Mediano. L'auto infatti avrebbe tentato di imboccare una strada: ...

...oppure un. L'incidente mortale di Cagliari La strada dove è avvenuto l'incidente, via Marconi all'altezza del cavalcavia dell'Asse Mediano è stata immediatamente chiusa al traffico e...... una Ford Fiesta, ribaltatasi per cause in corso di accertamento ma probabilmente dovute alla velocità sostenuta e al successivo all'impatto con ildi un'aiuola spartitraffico.posto ...Al momento l'ipotesi più accreditata è che l'auto abbia colpito ilspartitraffico per poi sbandare e finiremarciapiede.

Cagliari, sul cordolo a 100 km/h per evitare il contromano: è strage

