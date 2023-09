Sud | Ronzulli Fi | ' ridurre divario con Nord per garantire a giovani di formarsi a casa loro'

(Di domenica 10 settembre 2023) Gaeta, 10 set. (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare periltrae Sud realizzando infrastrutture strategiche, a partire dal Ponte sullo Stretto, o ammodernando e ristrutturando quelle esistenti, che versano in uno stato pietoso. Ma dobbiamo anche intervenire nel campo dell'istruzione, della formazione, delle opportunità, per permettere ai, agli studenti e ai lavoratori di poter restare neiterritori, vicino allefamiglie, ed essere protagonisti della rinascita delle regioni dove sono nati". Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia, intervenendo a Gaeta alla festa nazionale deidel partito. "Lo Stato – prosegue – deve investire suigarantendo...

Il leghista, titolare della riforma voluta dal Carroccio, ha denunciato l'accaduto tramite un post su Facebook. Ronzulli: "Intimidazioni inaccettabili, continuiamo a lavorare" ...