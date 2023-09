Su dossier Ita e su nomina presidente Bei Meloni alza la voce con l' Ue

Sul- Lufthansa e sulla nomina alla guida della Bei si apre un doppio (nuovo) fronte tra Italia ed Europa. E' stata Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del G20 di ...... Paolo Gentiloni , a sollecitare un suo intervento, nel nome dell'interesse nazionale, per sbloccare ilsul matrimonio tra Lufthansa e, l'erede di Alitalia, incagliato nelle stanze di ...Sulla questione- Lufthansa 'sta accadendo qualcosa di obiettivamente curioso, cioè la stessa commissione europea che per anni ci ha chiesto di trovare una soluzione al problema, quando troviamo una soluzione al ...

Giorgetti a Lindner: scomputare le spese per la difesa dal Patto stabilità. Focus sul dossier Ita ... Il Sole 24 ORE

Per quanto riguarda l'accordo raggiunto tra Ita e Lufthansa, secondo quanto sostenuto dal governo italiano non è ancora arrivato il via libera della ...Giorgia Meloni, nella conferenza stampa a consuntivo del G20 di Nuova Delhi, torna a incalzare il Commissario Europeo per gli Affari Economici, Paolo Gentiloni, a sollecitare un suo intervento, nel no ...