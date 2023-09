Su dossier Ita e su nomina presidente Bei Meloni alza la voce con lUe

Nuova Delhi, 10 set. Sul- Lufthansa e sulla nomina alla guida della Bei si apre un doppio (nuovo) fronte tra Italia ed Europa. E stata Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del G20 di Nuova ...Il- Lufthansa è fra i 'numerosi temi comuni' affrontati nell'incontro fra il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, prima dell'...La precisazione arriva pochi minuti dopo le dichiarazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, durante la conferenza stampa a chiusura del vertice G20 ha parlato anche del...

Giorgetti a Lindner: scomputare le spese per la difesa dal Patto stabilità. Focus sul dossier Ita ... Il Sole 24 ORE

Segui Tag24 anche sui social Nella giornata odierna, Giancarlo Giorgetti ha incontrato Christian Lindner, ministro delle finanze tedesco. Tutto questo prima dell’inizio dei lavori al G20. Il rappresen ...The European Commission is in close contact with Italy and Germany over a deal to hand a minority stake in ITA to Lufthansa, EC sources said amid concern over a lack of authorisation from competition ...