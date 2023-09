Le parole di Andreanel corso della quarta edizione del torneo "Autogol and friends" a San Genesio e Uniti (Pavia). Intervista di Giacomo ...Da Andrea, tornato sulla breccia per il suo apprezzato ruolo da opinionista prima alla ... raccogliendo cinque punti in cinque gare (con una vittoria, il 4 - 3Bologna) ma senza ...... grazie" da altri esponenti del calcio maschile come Andreae Paolo Nicolato, Chicco ...tecnico di Coverciano e Renzo Ulivieri in particolare ha quindi portato a Soncin che ha battuto...

Stramaccioni sul derby: “Inter più matura dopo la Champions, ma il Milan si è avvicinato” La Gazzetta dello Sport

Si svolgerà sabato 9 settembre alle 16 nella chiesa Sant'Andrea di Monte del Lago il convegno organizzato dall'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea intitolato "Politica e potere nelle corr ...Spazio alla nomina, ormai certa, di Andrea Soncin alla guida della Nazionale femminile reduce dalle delusioni agli Europei e ai Mondiali nelle pagine.