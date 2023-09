STATS – Ligue 1 | il Monaco è in testa e non ha le coppe | ma il Psg ha superato il momento no

(Di domenica 10 settembre 2023) Una cosa che fa notizia è che si sia arrivati alla prima pausa per le nazionali con Luis Enrique non inalla classifica Quando si osservano i campionati che hanno non solo un favorito, ma addirittura un padrone pressoché sicuro di vincere, la suspense è relativa e rischia di essere concentrata tutta nelle prime battute. Perché poi è difficile che, una volta conquistato il primato, non si allunghi in maniera sostenuta o anche solo si inizi a fiaccare il morale di chi dovrebbe proporre una controffensiva. Sono discorsi che valgono per la Germania con il monopolio del Bayern o per la Francia dove sembra quasi inconcepibile pensare che al Psg possa sfuggire un titolo. Proprio per questo fa notizia che si sia arrivati alla prima pausa per le nazionali con Luis Enrique non inalla classifica. Anche se va detto che la marcia giusta sembra già ...

Non solo l'Empoli, ecco il quadro delle squadre ancora a zero punti in classifica nei principali campionati europei La pausa delle nazionali consente di schiarirsi le idee e di studiare la situazione, ...