Spalletti unico barlume di speranza | Roncone umilia i giocatori azzurri

(Di domenica 10 settembre 2023) “Lasciate stare Luciano”. Inizia così l'articolo di Fabrizioapparso sul Corriere della Sera all'indomani della partita Macedonia-Italia, che ha segnato l'inizio dell'avventura del tecnico toscano sulla panchina della Nazionale. Il giornalista dà addosso ai calciatori, considerati i veri responsabili del risultato deludente, con un pareggio per 1-1 che mette a rischio la qualificazione ad Euro2024: “Sono questi iche abbiamo. Li conoscete, li avete visti, no? Se vogliamo restare dentro ladi andare ai prossimi Europei, dobbiamo essere consapevoli della loro sostanziale modestia tecnica. E non scandalizzarci perché la Macedonia del Nord, dopo averci sbattuto fuori dai Mondiali, ora ci mette in ginocchio con un pareggio assolutamente meritato. Punto. È stata un'ennesima notte ...

Certo non si fa una Italia in 5 giorni e, ct da una settimana, lo sapeva. Ora ci restano ... pugliese doc:" Sentire l'inno nazionale nella mia terra è stato un qualcosa di, una vera ......ai microfoni con gli occhi lucidi e il vice - capitano si fa prendere in castagna nell'... Tuttavia, dopodomani saremo sempre questi:ha fatto balenare l'idea di qualche cambio (magari ...No,, non c'era un Paese intero a guardarvi, c'è un Paese intero pronto a 'fucilarvi' però sportivamente parlando, e che deve riscoprire il sentimento della pietà, l'che può consentire ...

Calcio, l'Italia fermata dalla Macedonia: oltre 6 milioni gli spettatori ... Dire

“Lasciate stare Luciano Spalletti”. Inizia così l’articolo di Fabrizio Roncone apparso sul Corriere della Sera ...Gli azzurri infatti non sono andati oltre l'1-1 a Skopje, rendendo la qualificazione agli Europei una difficilissima scalata ...