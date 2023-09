“Spalletti non li conosceva” | Italia | epurati dopo la Macedonia

Leggi su rompipallone

(Di domenica 10 settembre 2023) L’avventura di Lucianosulla panchina della Nazionale non è cominciata nel migliore dei modi: a parlare oggi è Arrigo Sacchi Lucianoha debuttato ufficialmente sulla panchina della Nazionalena in occasione della partita contro ladel Nord, sabato 09 settembre: un inizio amaro quello del tecnico di Certaldo, che non rispecchia sicuramente ciò che lo stesso allenatore ha richiesto durante la conferenza stampa di presentazione. Gli azzurri sbattono ancora una volta sul muro delladel Nord, la stessa nazionale che nel marzo 2022 non permise all’di qualificarsi per la seconda volta consecutiva al Mondiale. Gli azzurri ora sono attesi in un importante test, quasi da dentro-fuori, martedì’ 12 settembre, a San Siro, contro l’Ucraina: ...