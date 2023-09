Lo ha annunciato lui stesso e il 16 luglio c'è stata la presentazionein Florida. Il campione ha rinunciato a mostruose offerte che gli erano arrivate dall'Arabia Vai alla Fotogallery... disputati in estate tra Australia e Nuova Zelanda e vinti dalla. Il caso Rubiales adesso è finito. La Hermoso , tra le altre cose, aveva denunciato l'ormai ex numero uno della federazione . ...Commenta per primo Con un semplice tweet in cui ha incorporato la sua letteral'ormai ex - presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales ha rassegnato ...dalla bandiera dellae ...

Spagna, ufficiale: Rubiales si è dimesso Corriere dello Sport

MADRID (Spagna) - Luis Rubiales ha ressegnato ufficialmente le dimissioni dalla carica di presidente della federazione spagnola. L'ha fatto attraverso un comunicato pubblicato sui suoi profili social ...Con un semplice tweet in cui ha incorporato la sua lettera ufficiale l'ormai ex-presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni. L'ACCUSA - ...