Spagna | Luis Rubiales si dimette da presidente della Federcalcio | “Ma ho fiducia nella verità”

Leggi su sportface

(Di domenica 10 settembre 2023)si è dimesso dalla carica dispagnola in seguito alla bufera per il bacio all’attaccanteJenni Hermoso durante la premiazione per la vittoriaCoppa del Mondo femminile. “Non posso continuare il mio lavoro”, ha detto il 46enne annunciando la sua intenzione dirsi nel corso del programma televisivo ‘Piers Morgan Uncensored’. “Dimissioni? Sì, devo farlo perché non posso continuare il mio lavoro. Prendo questa decisione dopo essermi assicurato che la mia partenza contribuirà alla stabilità che ci permetterà di portare i Mondiali 2030 nel nostro Paese”, ha aggiunto. “Ho trasmesso le mie dimissioni dalla carica diRFEF. ...