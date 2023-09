Spagna-Cipro Campionato europeo | 12-09-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici La Roja impegnata a Los Carmenes

I]: Paolo Ciarravanovs[Gr. A]: Antonio Nucera Svezia vs Austria [Gr. F]: Daniele Barone Svizzera vs Andorra [Gr. I]: Manuel Favia ITALIA vs Ucraina [Gr. C] ore 20:45 Satellite e Fibra: ......00), Lettonia - Galles Gruppo J : Islanda - Bosnia ed Erzegovina , Portogallo - Lussemburgo , Slovacchia - Liechtenstein Martedì 12 Settembre 2023 Gruppo A : Norvegia - Georgia ,...I risultati di venerdì Gruppo A : Georgia -1 - 7 ,- Scozia 0 - 3 Gruppo D : Croazia - Lettonia 5 - 0 , Turchia - Armenia 1 - 1 Gruppo J : Bosnia ed Erzegovina - Liechtenstein 2 - 1 , ...

In Spagna sono preoccupati perché Sozza arbitrerà Spagna-Cipro ... IlNapolista

Brutte notizie per la Spagna dopo la vittoria sulla Georgia per 7-1 nelle qualificazioni ... del Barcellona e Yeremi Pino del Villarreal per il prossimo impegno contro Cipro, nella sfida in programma ...Dopo la netta vittoria contro la Georgia per 7 a 1, la Spagna dovrà fare a meno per la prossima sfida di Asensio e Dani Olmo per infortunio Dopo la netta vittoria contro la Georgia per 7 a 1, la Spagn ...