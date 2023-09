Sommer | «Atmosfera del Meazza incredibile Difesa Inter ottima»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 settembre 2023) Yannha parlato del suo primo periodo in magliae non solo nel corso di un’vista per il portale svizzero RSI. MOMENTO –si esprime così: «Penso in primo luogo alla Nazionale: l’intenzione è di assicurarci l’accesso a Euro 2024. Il grande sogno, anche se utopico, sarebbe di conquistare il titolo. Nel calcio vincere è la cosa più importante… Ogni tanto è possibile, altre meno. L’esperienza bavarese? È difficile ripartire da zero, ma rifarei tutto. Al Bayern Monaco è stata ad ogni modo una parentesi di successo. L’invece? La squadra ha molte qualità e grande carattere e, ciò, lo abbiamo già mostrato in più occasioni. L’del Giuseppe, il boato è impressionante. I tifosi sono fantastici e, ...