Sommer | 'Addio al Bayern? Rifarei tutto | l'Inter ha qualità e carattere Per un portiere una difesa così è un regalo'

...senza dubbio i nomi principali degli affari sfumati mentre della prima categoria fanno parte,... nella conferenza stampa di presentazione di Riccardo Calafiori, ha raccontato l'improvviso ...... 'Io e Davy Klaassen che cerchiamo i gol subiti', ha scritto l'ex Lazio, scherzando sui tre clean sheet per. LA SECONDA GIOVINEZZA E L'SFIORATO - Una seconda giovinezza , dopo l'...... Brozovi e Lukaku, tre trascinatori dell'ultimo lustro, l'di figure di rilievo nello ...sostituito da un portiere abile in uscita ma con un repertorio con la palla molto più basic come; ...

Sommer: 'Addio al Bayern Rifarei tutto, l'Inter ha qualità e carattere ... Calciomercato.com

Intervistato dalla televisione svizzera RSI il portiere dell'Inter e della nazionale elvetica, Yann Sommer ha parlato del suo momento, della nazionale e dei suoi progetti. SOGNO EUROPEO - "In primo lu ...Dopo la chiusura di un mercato che ha rivoluzionato la rosa, è tempo di pensare ai rinnovi. Uno di questi preoccupa i tifosi ...