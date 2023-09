Sisma in Marocco | notte in strada per migliaia | oltre 2 000 morti

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 10 settembre 2023) Più di 2mila persone sono morte e altrettanto sono rimaste ferite nel devastante terremoto che ha colpito nelladi ieri il, secondo un bilancio fornito dal ministero dell'Interno, mentre si scava tra le macerie alla ricerca di eventuali superstiti. Il numero delle vittime è comunque destinato ad aumentare ancora, quando i soccorritori riusciranno a raggiungere i villaggi di montagna più remoti colpiti dal. Almeno 1.404 feriti, in, versano in condizioni critiche e moltissimi tra loro rischiano la vita. Intanto,di persone hanno trascorso lainper paura di nuove scosse.L`Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha affermato che più di 300.000 persone sono state colpite dalle forti scosse in tutto il paese. Il terremoto ha ...