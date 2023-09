Sisma in Marocco | famiglie dei feriti in attesa davanti all' ospedale a Marrakech

Sono andate avanti tutta la notte inle operazioni di ricerca di eventuali sopravvissuti al terremoto che ieri ha distrutto la ... Il, il più violento mai registrato nella storia del Paese ...Le famiglie dei feriti restano in attesa in strada davanti all'ospedale universitario Mohammed VI di Marrakech, il giorno dopo che un devastanteha colpito e scosso il. Il terremoto piu' forte che abbia mai colpito il Paese ha ucciso piu' di duemila persone e ne ha ferite oltre duemila, molte delle quali in modo grave, secondo ...Da parte sua, il re delMohammed VI ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. 'E' stato ...dai danni alle infrastrutture in alcune zone rurali di montagna colpite dal violento

Catastrofe Marocco, magnitudo 6.8. Oltre 2.000 vittime, altrettanti i feriti, arrivano gli aiuti - Papa all'Angelus: 'Vicini a caro popolo, prego per feriti e tanti che hanno perso vita" - Papa all'Angelus: 'Vicini a caro popolo, prego per feriti e tanti che hanno perso vita" RaiNews

Le famiglie dei feriti restano in attesa in strada davanti all'ospedale universitario Mohammed VI di Marrakech, il giorno dopo che un ...E mentre da oggi il Marocco osserva tre giorni di lutto ... sismologo e ex professore dell'Università Mohammed V di Rabat intervistato da Medias24. "Dopo un sisma di questa potenza - sostiene- non ...