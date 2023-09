Siracusa | a Maria Grazia Calandrone il premio “Elio Vittorini” per un libro autobiografico

(Di domenica 10 settembre 2023)con "Dove non mi hai portata" (Einaudi) è la vincitrice della XXII edizione delletterario “” . La finalista alStrega ha prevalso su Giuseppe Lupo con "Tabacco clan" (Marsilio) e Matteo Nucci con "Sono difficili le cose belle" (HarperCollins). Unper la poetessa e scrittrice che non ha mai conosciuto la madre , Lucia, essendo...

Siracusa, a Maria Grazia Calandrone il premio “Elio Vittorini” per un ... Gazzetta del Sud

"Dove non mi hai portata", edito da Einaudi. La serata siracusana si è conclusa con il "processo" allo scrittore siciliano ...