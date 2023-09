Silvia Toffanin fa gli auguri a sua figlia Sofia in diretta a Verissimo

L'atleta, il primo concorrente ufficiale a essere annunciato da Alfonso Signorini per la nuova edizione del reality, si è raccontato nel salotto dimettendo in evidenza i momenti bui ...Ha avuto un periodo molto difficile Cesara Buonamici : "Ho avuto un tumore al seno , per fortuna preso molto in tempo", ha raccontato a Verissimo , il programma di Canale 5 condotto da. Una confessione fatta alla vigilia della partenza del Grande Fratello , che la vedrà in veste di opinionista . Il percorso in ospedale "Ho fatto le cure che devo fare " ha raccontato ...Sonia Bruganelli è stata ospite della puntata di domenica 10 settembre di Verissimo dain cui ha parlato nuovamente della separazione da Paolo Bonolis aggiungendo dei nuovi dettagli. La produttrice di SDL. TV, visibilmente commossa, si dice convinta di questo nuovo ...

Silvia Toffanin, imprevisto nella prima puntata di Verissimo: "Vi chiedo scusa" Today.it

Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Silvia Toffanin durante il programma Verissimo. Durante l’intervista, Sonia ha parlato apertamente della sua ...Dai microfoni di Canale 5 nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin ha parlato Virginia Mihajlovic che ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a sposarsi poco dopo la morte di suo padre Sinisa ...