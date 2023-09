Signorini fa mea culpa e rinnega i suoi vipponi | «L’anno scorso abbiamo sbagliato il cast e dato spago alla volgarità»

(Di domenica 10 settembre 2023) Alfonso- Verissimo Quello al via domani su Canale 5 sarà un Grande Fratello diverso da quello passato, in cui “si ètroppo, non solo espressiva ma anche negli atteggiamenti (…) Occorreva veramente resettare”. A parlare è colui che, insieme ai concorrenti, è stato artefice di un reality – il GF Vip – oggi quasito da Mediaset: Alfonso. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il conduttore ammette le sue colpe: “Bisogna avere l’onestà di riconoscere cheil, perché questo va detto. Purtroppo non siamo perfetti, ognuno di noi si è assunto le sue responsabilità, anch’io mi ero innamorato – tra ...

"Tutto nuovo": il promo del Grande Fratello svela la virata di Pier Silvio È arrivato allora ilculpa di: 'Si è dato troppo spago alla volgarità. Ho avuto modo di scusarmi e lo faccio ...I concorrenti sono in tutto ventiquattro, conche ha poi rivelato in esclusiva che nella casa entrerà un macellaio di 23 anni di Roma che non conosce Instagram per far capire che questi ...Alfonsoha fatto 'culpa' e annunciato l'arrivo di storie importanti e molto belle. Poco dopo Cesara Buonamici ha palesato al sua battaglia contro il tumore al seno. La giornalista ha ...

Alfonso Signorini a Verissimo fa mea culpa: «Grande Fratello L'anno scorso abbiamo sbagliato il cast, chiedo ilmattino.it

Anche io mi ero innamorato di persone che durante il reality mi hanno deluso", ha ammesso il conduttore. È arrivato allora il mea culpa di Signorini: "Si è dato troppo spago alla volgarità. Ho avuto ...A Verissimo è stato ufficializzato il numero di concorrenti del Grande Fratello: 24 inquilini, famosi e persone comuni ...