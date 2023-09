Siamo seguiti? Multe | lo sfogo con cui Pieraccioni svela la trappola | come ci spennano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Occhiali tondi dalla montatura trasparente, maglietta blu scuro e un video di un minuto e 45 secondi. Bastano quelli. C'è “cascato” pure Leonardo: l'attore, il regista de Il Ciclone e de I laureati, fiorentino di nascita e anche per scelta, con quella parlata toscana che ti strappa immediatamente un sorriso. E infatti, qui, è meglio buttarla sul ridere, altrimenti non se ne esce. È stato pizzicato dal velocar, un autovelox di ultima generazione, a Firenze,. Viaggiava a 58 chilometri all'ora, il limite era cinquanta e la soglia di tolleranza del 5% non ha potuto far nulla: multa, dura lex sed lex. «Non me la meritavo troppo, ma poco importa: ho sbagliato e la pagherò», dice, su Instagram, un un post che si intitola “Cèivvelocar!” (tutto attaccato e con due “v”, alla moda dell'Arno). VELOCITÀ MISURATA ...