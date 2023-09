“Siamo nella sofferenza” | la transizione di regime in Niger pagata a caro prezzo dai ‘piccoli’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) L’apparenza inganna, lo sappiamo. La vita sembra scorrere come sempre e, almeno in città, c’è l’abitudine di vivere grazie ad un antico mestiere imparato fin da bambini. Si tratta dell’arte sottile della quotidiana sopravvivenzaquale dal niente si tira fuori tutto quanto basta per arrivare al giorno dopo. Dal 26 luglio fino ad oggi, la prima decade di settembre, è in vigore una non annunciata e ben definitadi. Le sanzioni economiche e sociali approvate e applicate in fretta da un parte dei Paesi confinanti il, specie quelli avendo lo sbocco sul mare, aggiungono sofferenze al già temibile quotidiano della povera gente. “”, diceva un artigiano il cui lavoro si è di colpo interrotto da un mese a causa della situazione ...