Serie C 2023 2024 | il Vicenza travolge la Giana Erminio 5-1

(Di domenica 10 settembre 2023) Iltrova la prima vittoria della stagione nel girone A diC e lo fa sul campo della, battuta 4-1 in un match mai in discussione. Lo 0-0 dura appena 4?. Merito di Fausto Rossi che dal limite dell’area addomestica la palla col petto e lascia partire un sinistro che termina la sua corsa sotto la traversa. Al 12? arriva il 2-0 con Rossi ancora protagonista che verticalizza per Ronaldo: il 33enne brasiliano mette a sedere Pirola e appoggia in rete. Al 15? laprova a reagire con un’incursione di Fall e un tiro a botta sicura di Marotta, ma Costa salva sulla linea a Confente battuto. E superata la mezz’ora c’è spazio anche per il 3-0: Costa crossa dalla destra, Ferrari si coordina e al volo col sinistro trova il gol. Si apre una fase di gestione per gli ospiti, che al 70? ...