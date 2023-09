Sergio Sarra | pensare il mondo oltre la rappresentazione

Leggi su panorama

(Di domenica 10 settembre 2023) Nel disegno come nella pittura,sa cogliere l’essenza del reale, ne illumina la parte nascosta. Non riproduce meccanicamente oggetti e presenze ma va in cerca della loro idea. Le sue «nature» ora dialogano con le sculture di Palazzo Altemps a Roma. Nella solitudine del suo studio a Manoppello,collauda il suo rapporto con lo spazio e con la coscienza espresse in una geometria variabile che esclude la simmetria perché indica un percorso del cuore. La sua è una esaltazione del disegno, in una tradizione di cui l’artista si sente erede, escludendo ogni cedimento sentimentale. Il pensiero definisce i confini di un labirinto che ha le sue ascendenze nella pittura bizantina, in Rosso Fiorentino, in Piet Mondrian, in Osvaldo Licini, in Valerio Adami, in Achille Perilli. Non gli interessa la ...