Sergio Mattarella | Il fascismo fu un inganno

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) "Ottanta anni fa si consumava in queste acque una pagina dolorosa per la Marina e per l'Italia, in un momento di svolta che ha segnato profondamente la memoria collettiva del nostro Paese. Fu un sentimento di sbandamento che accompagnava lo svelamento di un, quello del regime fascista, aggiunto all'acquisita consapevolezza della rottura del patto tra monarchia e popolo. In quei giorni terribili e da lì sino alla fine del conflitto, l'Italia ha pianto migliaia di morti, uomini e donne, militari e civili, in Patria e all'estero, accomunati dal desiderio di vivere in pace, in un Paese libero, lasciandosi alle spalle la dittatura e gli orrori della guerra", le parole del Presidentealla cerimonia in ricordo degli 80 anni dall'affondamento della Corazzata Roma che si è svolta a bordo della nave Cavour nel golfo dell'Asinara.Video: Agenzia ...