Scuola | prime campanelle Il Vescovo | “Cari ragazzi non smarritevi nei social”

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDal Liceo scientifico Mancini all’Ite Amabile, sono numerose le scuole che in Irpinia hanno scelto di anticipare il ritorno tra i banchi già lunedì 11 settembre, mentre secondo calendario ufficiale della Regione Campania il rientro ufficiale in classe è previsto per mercoledì 13 settembre. Campanella anticipata a domani anche all’Ic Aurigemma di Monteforte e all’Ic di Mugnano del Cardinale. Sono complessivamente 49mila gli studenti nella provincia irpina: 7mila alladell’infanzia, 15mila alla primaria, 10mila alla media, 17mila alle superiori. A guidare l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino di recente nominata, la dottoressa Fiorella Pagliuca, per anni apprezzata dirigente del Regina Margherita-Da Vinci. In vista del rientro il classe, ildella Diocesi di Ariano Irpino– Lacedonia, Mons. Sergio Melillo, ...

Domani sarà il primo giorno di scuola anche in Sicilia, ma non per tutti. Alcuni istituti hanno deciso di anticipare gli ingressi per le prime classi, mentre a regime saranno tutti seduti tra i banchi ...Il plesso infanzia-primaria di Beroide, appena ristrutturato, avrà il nome dell'insegnante che ha dedicato la vita all'insegnamento ...