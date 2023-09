Scuola al via | ma c' è l' incognita Covid | preoccupa la variante Eris Il calendario e le raccomandazioni del ministero

(Di domenica 10 settembre 2023) Lariparte in Italia, con date diverse da regione a Regione. Nel Lazio si riparte daregionale il 15 settembre con qualche eccezione tra i diversi istituti scolastici, tre giorni ...

... tre giorni prima in Lombardia, mentre a Bolzano sono già tornati sui banchi di. I contagi Covid, intanto, sono in aumento e cresce anche l'attenzione sulla variante Eris, sulla sua ...Dobbiamo spazzarei contratti pirata', ha avvertito. 'Sotto la soglia dei 9 euro all'ora è ... Una grande mobilitazione, per la lotta alle disuguaglianze, il lavoro dignitoso, lae la sanità ...Zona di alimentazione serbatoio Staglio: zona Monte,Canale,Staglio,Venditti. Zona ...00 del giorno 12/09/2023, una presso Piazza Mercato Coperto ed un'altra presso la exzona ...

Scuola al via, l'Sos dei presidi: "Distribuiremo mascherine anti Covid" Today.it

La scuola riparte in Italia, con date diverse da regione a Regione. Nel Lazio si riparte da calendario regionale il 15 settembre con ...Città Metropolitana, proprietaria della scuola, sta eseguendo alcuni interventi di adeguamento ... P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Contributi ...