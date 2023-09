Scooter contro auto | Francesco e Graziella si erano appena sposati

(Di domenica 10 settembre 2023) Un tragico destino ha colpito una coppia di neo-sposi,tornati dal loro viaggio di nozze. Un brutale incidente stradale si è verificato intorno alle 13 di ieri sulla Regionale 630 Cassino – Formia, precisamente nel tratto che attraversa San Giorgio a Liri. Il fatale sha visto coinvolta una Fiat 500, condotta da una giovane residente di San Giorgio a Liri, e unosu cui viaggiavano la coppia di sposi. La donna,Parente di Coreno Ausonio, aveva 31 anni; il marito,Piccolino di Ausonia, 33 anni, attualmente versa in condizioni critiche presso l’ospedale di Cassino. Avevano scelto di unire le loro vite a fine luglio, un legame che si è interrotto in modo tragico e prematuro. La comunità locale è sotto shock, con molti che esprimono le loro condoglianze e ...

