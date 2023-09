Scivola per venti metri sull Monte Arera | recuperato dall’elisoccorso

(Di domenica 10 settembre 2023) È stata una domenica (10 settembre) impegnativa per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, chiamati a due inter. Poco prima delle 10.00 la centrale di Soreu delle Alpi ha attivato i soccorsi per un uomo di 56 anni che aveva sbagliato sentiero ed erato per unana dinella zona del, nel comune di Oltre Il Colle, a circa 1600di quota. È arrivato sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu, che lo hae lo ha trasportato all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. A supporto, quattro tecnici della Stazione di Oltre il Colle, due soccorritori del Cnsas di turno a San Giovanni Bianco e altri due di turno a Clusone. Pochi minuti dopo, mentre era in corso il primo intervento, è arrivata ...

Sbaglia sentiero e scivola per 20 metri: salvato 56enne sul monte ... L'Eco di Bergamo

Poco prima delle 10 la centrale di Soreu delle Alpi ha attivato i soccorsi per un uomo di 56 anni che aveva sbagliato sentiero ed era scivolato per una ventina di metri nella zona del Monte Arera, ...