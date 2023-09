Schlein “PD spostato a sinistra? Non so se è una colpa”

(Di domenica 10 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ogni tanto ci accusa qualcuno di averil partito a, francamente non so se io ho questae non so nemmeno se sia una. Se proprio volete darmi una responsabilità datemi quella di tentare di collocare ogni giorno il partito più in ‘bassò, fra le persone che credono più nella politica, fra chi fatica ogni giorno per i suoi problemi a coltivare una sperazna, perchè sono convinta che solo così noi torneremo a vincere”. Così la segretaria del Pd, Elly, parlando alla festa nazionale dell'Unità a Ravenna.“La sintesi è un lavoro da fare insieme per essere sempre di più un partito plurale, aperto e inclusivo. Il nostro impegno è non solo a far restare in questa comunità ma a iscriversi a questa comunità””, ha aggiunto. Quindi “bisogna convincere tutti non ...

