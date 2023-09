Schlein | “Il Pd pronto a scendere in piazza per difendere la sanità pubblica” Messaggi di pace ai riformisti | “Uniamo culture diverse”

(Di domenica 10 settembre 2023) Il Pd èinperla. L’annuncio è arrivato nel comizio di chiusura di Ellyalla festa dell’Unità di Ravenna. Un discorso lungo un’ora e mezza con il quale la segretaria ha inviatodiaidel partito che, dopo l’uscita di una trentina di dirigenti liguri, hanno messo inpiù di un maldipancia: “L’ambizione del Pd – ha detto– è non solo unire storie e, ma anche immaginare un progetto nuovo. Un partito che spalanca le finestre e le porte, dove non ci si trova per stabilire rapporti di forza. Tutti insieme siamo la forza del Pd, nessuno escluso”. ...

ci attende un autunno di impegni e partecipazione, il Pd èa scendere in piazza per una grande mobilitazione nazionale, è il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro". Così Elly...'Lo ha detto dal palco di Ravenna davanti a più di duemila persone la segretaria del Pd Elly: il Partito Democratico èa scendere in piazza nel prossimo autunno. Una grande mobilitazione, per la lotta alle disuguaglianze, il lavoro dignitoso, la scuola e la sanità pubblica

"Ogni tanto ci accusa qualcuno di aver spostato il partito a sinistra, francamente non so se io ho questa colpa e non so nemmeno se sia una colpa. Se proprio volete darmi una… Leggi