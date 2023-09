Schlein | “Autunno militante e ritorno alla piazza” Dopo le critiche di Bonaccini e la fuga dei liguri

(Di domenica 10 settembre 2023) Messa all'angolo dfranchezza di("Dobbiamo prendere una strada decisa, altrimenti i nostri elettori non capiscono") e anche dpattuglia diche hanno lasciato i Dem per Calenda, Elly, dal palco della Festa de l'Unità di Ravenna rilancia il movimentismo: "l'estatenon ci riposeremo, ci attende undi impegno e partecipazione, il Pd è pronto a scendere inper le nostre priorità per una grande mobilitazione nazionale. E' il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro"

