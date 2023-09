Schianto in diretta social | auto travolge una donna e due bambini

L'incidente ha scatenato molte reazioni di indignazione e preoccupazione, soprattutto considerando che il tutto è stato trasmesso insu Facebook. Si attendono ulteriori dettagli sull'accaduto ......conclude con il fortissimoe con le grida dei malcapitati. La donna alla guida urla alla figlia: 'Chiama papà'. Per poi gridare 'Amore, amore', nel tentativo di aiutarla. Il video in...Era insu Facebook l'automobilista che alla guida di un'Audi nel pomeriggio si è schiantato contro una Nissan lungo la strada provinciale Santa Cecilia ad Alatri, in provincia di Frosinone. Nell'...

Uno schianto in diretta Facebook. È quanto avvenuto nel pomeriggio lungo la strada provinciale Santa Cecilia, ad Alatri, in provincia di Frosinone. Un automobilista alla guida di un’ Audi, in live sul ...Al volante dell’Audi c’era un giovane maghrebino regolare in Italia, mentre faceva un video ha travolto mamma e due figli ...