Schiaffo alla figlia 12enne per le foto sexy inviate sui social a un ragazzo | mamma condannata a un anno e 7 mesi

Leggi su tpi

(Di domenica 10 settembre 2023) Casa in disordine, diverse vessazioni psicologiche e anche unoadolescente, colpevole di aver inviato su Instagramsensuali a unpiù grande di lei. Una storia tristemente attuale che è accaduta a Roma. La donna è stata rinviata a giudizio con l’accusa di maltrattamenti. La vicenda è emersa dopo il racconto della ragazzina ai servizii. Gli assistenti infatti nel 2012 avevano bussatoporta della famiglia a causa di una segnalazione e, una volta in casa, avevano trovato l’appartamento oltremodo in disordine. La donna è stataa une 7. “Colpa di miache non mi aiuta nelle faccende domestiche”, avrebbe in sostanza risposto la donna, ...