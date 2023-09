Scarface | la trama del film

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 10 settembre 2023) La trama di, film del 1983 diretto da Brian De Palma, racconta la storia di Tony Montana, giunto in Florida da Cuba grazie a un'amnistia da parte del governo. Intenzionato a farsi strada nella vita, lo scaltro Tony non esiterà a ricorrere a qualsiasi mezzo per eliminare un boss della malavita locale ed entrare nel giro del traffico della droga. Nel cast del film, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Robert Loggia e Mary Elizabeth Mastrantonio. La trama diè ambientata Nella Florida degli anni Ottanta, dove approda Tony Montana (Al Pacino), un criminale senza scrupoli arrivato insieme ad altri profughi cubani in fuga dall'isola di Fidel Castro. Dal momento del suo arrivo, Tony comincerà una incredibile scalata all'interno del mondo della criminalità e dei traffici di droga, grazie alla sua spietatezza e determinazione. Insieme all'amico Manny ...