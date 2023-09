Questo senza che ilavesse fatto nulla - se non l'intrusione nel giardino - che potesse scatenare la reazione. Tra l'altro, è stato avvertato, ilnon aveva alcuna intenzione ma si era ...Così è stato ferito undi 17 anni residente a Legnano che in realtà non era un ladro, ma semplicemente un giovane che si era riparato vicino alla casa dell'uomo per sfuggire ad alcuni ...Ilnon è in pericolo di vita Il giovane, unbrasiliano di residente a Legnano (Milano), è stato soccorso dal personale sanitario del 118, e trasportato in codice giallo all'ospedale ...

Scambia un ragazzo per ladro e gli spara due colpi: i rischi della retorica sulla difesa sempre legittima Globalist.it

Ma quello che credeva un ladro era in realtà in ragazzo di 17anni che si era rifugiato nel suo giardino solo per sfuggire a un'aggressione. È successo a a San Vittore Olona, in provincia di Milano. A ...Un ragazzo si è nascosto in un giardino per paura di essere picchiato da alcuni coetanei, il padrone di casa è uscito e ha sparato. Il ragazzo non è in pericolo di vita, lo sparatore denunciato ...