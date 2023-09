Sbaglia sentiero e scivola per 20 metri | salvato 56enne sul monte Arera

Leggi Anche Carona (Bergamo),e precipita per 80 metri: morto 26enne Leggi Anche Monte Legnone (Morbegno), colpito da masso muore 26enne Leggi Anche Incidente in montagna: 89enne muore dopo caduta in Valle ...L'ultimo contatto con la moglie era avvenuto poco dopo le 17, quando l'uomo le aveva comunicato di aver sbagliatodi rientro verso Moena e che stava percorrendo un altrolungo la ...Leggi Anche Gran Sasso, precipita durante un'arrampicata: muore un alpinista romano Teatro della tragedia la zona compresa tra il Pizzo Becco e la centrale Enel Green Power. Sul posto Areu ha inviato ...

Sbaglia sentiero e scivola per 20 metri: salvato 56enne sul monte ... L'Eco di Bergamo

Poco prima delle 10.00 la centrale di Soreu delle Alpi ha attivato i soccorsi per un uomo di 56 anni che aveva sbagliato sentiero ed era scivolato per una ventina di metri nella zona del Monte Arera, ...OLTRE IL COLLE. Intervento del Soccorso alpino domenica 10 settembre a 1.600 metri di quota. Un motociclista uscito di strada ai Cantoni di Oneta.