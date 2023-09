Sassuolo | Dionisi | “Castillejo non è arrivato per fare il vice Berardi”

Commenta per primo L'allenatore del, Alessio, ha parlato a SassuoloNews del futuro dell'ex - Milan Samu Castillejo . NON È IL VICE - BERARDI - 'Sotto puntaDobbiamo lavorare. Castillejo non è arrivato per essere il ...Commenta per primo Iloggi ha sfidato la Feralpisalò in amichevole, perdendo per 2 - 0. Il match è stato una ... Proprio di Castillejo Alessioha parlato nel post - partita, facendo luce ...Al Ricci la squadra di Vecchi si impone su quella digrazie a due reti nel finale di tempo- La Feralpisalò vince 2 - 0 in casa del. Nella settimana della sosta dei campionati per gli impegni delle Nazionali, allo stadio Ricci (...

Sassuolo, Dionisi: "Castillejo non è il vice Berardi, ecco il suo ruolo" Fantacalcio ®

(Sassuolonews.net) Un settimo test amichevole per la squadra allenata da mister Alessio Dionisi, il primo dopo l'inizio del ... (Quotidiano Sportivo) Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Feralpisalò, ...In questo weekend di sosta dei campionati, il Sassuolo ha ospitato al 'Ricci' la FeralpiSalò subendo due reti nel finale ...