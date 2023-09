Salvini annuncia la presenza di Marine Le Pen sul palco di Pontida   

(Di domenica 10 settembre 2023) AGI-Le Pen suldi Pontida: adre "l'ospite d'eccezione" al raduno politico dei militanti della Lega, in programma domenica prossima, è il vicepremier Matteoin un'intervista a "Il Giornale". "Sulcon me ci saràLe Pen che arriverà direttamente da Parigi in aereo". I suoi alleati suderanno freddo? "E perché? Il centrodestra può vincere in Europa solo se unito", replica il capo della Lega. Per, in vista delle prossime elezioni europee, il centrodestra deve scegliere se stare con la leader del Rassemblement National oppure con Macron. "Qui - sottolinea il vicepremier leghista - dobbiamo decidere se lasciare l'Europa alla sinistra che ti impone l'auto elettrica e la casa green come e cosa mangiare a tavola ma non muove ...

Con questo post, pubblicato sulla sua pagina Facebook, il segretario federale della Lega, Matteo (foto), ha annunciato la presenza della leader francese di estrema destra Marine Le Pen al

PONTIDA - "C'è un'Europa da cambiare con il centrodestra unito. Contro la sinistra, per la Libertà. Vi aspettiamo con Marine Le Pen questa domenica a ...