Salvini “A Pontida con me sul palco ci sarà Marine Le Pen”

(Di domenica 10 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – A, domenica prossima, “con me sulciLe Pen, che arriverà in aereo direttamente da Parigi in aereo”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture, Matteo, in un'intervista al Giornale. “Con Le Pen mi sento spesso, abbiamo una visione comune su molti punti, credo possa darci un valore aggiunto”, sottolinea. “Qui dobbiamo decidere se lasciare l'Europa alla Sinistra che ci impone l'auto elettrica e la casa green, come e cosa mangiare a tavola ma non muove un solo dito per difendere i nostri confini”. Foto: Agenzia Fotogramma(ITALPRESS).

Senatore Matteo, come è andata l'inaugurazione della Fiera del Levante "Sono state due ... Domenica la Lega si ritroverà a. "E posso annunciarle un ospite d'eccezione: sul palco con me ...non ha parlato solo di. Intanto l'annuncio che giovedì prossimo alle 9 sarà alla Camera per riferire sull'incidente ferroviario di Brandizzo. "Meloni e". Alessandra Ghisleri ...Un luogo simbolico Silvi pere per la Lega in Abruzzo, con il sindaco Andrea Scordella, che ... Una festa che viene prima die che ci fa capire come con questo entusiasmo vinceremo le ...

Marine Le Pen con Salvini a Pontida: l'annuncio. Sullo sfondo, le Europee Liberoquotidiano.it

Marine Le Pen sarà "l'ospite d'eccezione" sul palco di Pontida domenica prossima per il tradizionale raduno del Carrocciop. Ad annunciarlo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ...Lo avevamo annunciato: domenica prossima non sarà una Pontida come le altre. Insieme a noi avremo anche una grande amica e alleata storica della Lega, Marine ...