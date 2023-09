SAJ | Titoli ASCA difesi in PROGRESS | com’è andata per i Velocities?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 10 settembre 2023) Questa domenica per la prima volta nella storia della, sono statideiitaliani all’interno di un suo Show. Protagonisti, gliTag Team Title,della defunta promotion italiana, tornati in vita lo scorso anno in Squash a Jobber, detenuti dai(Jude London & Paris Da Silva),oggi a “Chapter 156: Steal Yourself” a Sheffield. New Champion La quarta difesa dei Campioni, la prima in Europa dopo tre difese consecutive in Australia (prima volta per un titolo italiano) è stata purtroppo fatale: a sconfiggerli, i Boisterous Behaviour (Leon Slater & Man Like DeReiss), che pongono fine dopo 442 Giorni al regno dei, che le detenevano dal 25 Giugno scorso, ...