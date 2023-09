Sacchi sull’Italia | «Spalletti non può fare miracoli… ecco il mio consiglio»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 settembre 2023) Arrigo, ex allenatore e Ct dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo il pari con la Macedonia del Nord Arrigo, ex allenatore e Ct dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo il pari con la Macedonia del Nord. Le sue dichiarazioni: ITALIA – «non ha nessuna colpa in questo risultato, ma la verità è che l‘Italia è riuscita a far diventare grande, ancora una volta, la Macedonia del Nord. Dopo il vantaggio ci siamo chiusi e abbiamo pensato soltanto a difendere l’1 a 0. Non si deve giocare così».– «Non è un mago e non puòmiracoli. L’obiettivo è quello di costruire un collettivo intelligente. Il Ct non ha tempo per cambiare la mentalità dei giocatori per questo deve scegliere uomini disponibili per le sue idee».