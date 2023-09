(Di domenica 10 settembre 2023) La Gazzettao Sport ospita l'analisi di Arrigoriguardo al pareggio amarissimo di ieri sera fra l'di Spalletti e ladel Nord. Analisi severa con la squadra, non con il...

La Gazzetta dello Sport ospita l'analisi di Arrigoriguardo al pareggio amarissimo di ieri sera fra l'Italia di Spalletti e la Macedonia del Nord. Analisi severa con la squadra, non con il nuovo tecnico della Nazionale che da troppo poco tempo ...Arrigoil mercato dell'Inter. Negli ultimi giorni i tifosi nerazzurri hanno alzato la voce all'indirizzo della società chiedendo l'arrivo di un attaccante di livello, in grado di prendere il ...La Gazzetta dello Sport ospita l'analisi di Arrigoriguardo al pareggio amarissimo di ieri sera fra l'Italia di Spalletti e la Macedonia del Nord. Analisi severa con la squadra, non con il nuovo tecnico della Nazionale che da troppo poco tempo ...

Sacchi: "Italia, sbagliato chiudersi dopo l'1-0. Non è ammissibile far diventare grande la Macedonia" La Gazzetta dello Sport

Sacchi analizza il pari dell'Italia: "Con noi la Macedonia è di nuovo grande. Ma Spalletti non ha colpe, è presto" ...L'ex c.t. valuta la deludente prestazione degli azzurri contro la Macedonia, ma sul nuovo tecnico è chiaro: "Spalletti non ha colpe, ora trovi giocatori affidabili e disponibili" ...