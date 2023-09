Sabrina Ferilli | la bellezza della semplicità | il look nasconde un messaggio

Leggi su dilei

(Di domenica 10 settembre 2023) Un jeans e una T-shirt con unper tutte le donne. Così, ancora una volta, si mostra su Instagram in tutta la suacogliendo l’occasione per ricordarci come lasia molto di più di unricercato o di lustrini scintillanti. È innegabile che l’attrice a 59 anni sia una delle donne più affascinanti del nostro Paese, ma quel che ce la fa amare ancor di più è la capacità di arrivare dritto al cuore. Anche con due scatti che più semplici non si può., ilcasual che sta bene a tutte Siamo abituate a vederla cinta in abiti meravigliosi, che ne mettono in risalto il fisico burroso.è senza dubbio una delle donne più amate di ...