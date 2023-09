Rugby | Mondiali 2023 | sofferenza per il Galles | Fiji battute 32-16

(Di domenica 10 settembre 2023) Si apre con una vittoria il cammino delaidi. Successo sì, ma con tantissima: legiocano una gran partita ma esconoper 32-26. Partita davvero spettacolare a Bordeaux sin dalle prime. La meta di Adams porta avanti i dragoni, ma arriva subito il sorpasso al 17’ con due mete nel giro di pochi minuti timbrate da Nayacalevu e Tagitagivalu. North e Biggar riportano avanti ili prima del fischio di metà gara sul 18-14. Rees-Zammit e Dee trovano due mete prima del 60’ e ilscappa via. Quando sembra tutto chiuso però arriva lo spavento finale: Tuisova e Doge riportano sul -6 lea due minuti dal termine, con l’ultima azione in mano ...

Segnale È accaduto durante la sfida vinta 18 - 3 con la Scozia a Marsiglia nel secondo match della Pool B aidifrancesi. Dopo un primo errore dalla piazzola, su una nuova penalità ...2023: RISULTATI E CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO GLI HIGHLIGHTSUn'Italia non perfetta ha battuto la Namibia all'esordio del Mondiale con il risultato di 52 - 8. E oggi è giorno di riposo, ma anche di riflessioni e analisi per la nazionale di Kieran Crowley. " Non ...

Sudafrica, lezione alla Scozia. Bel Cile al debutto, ma ride il Giappone La Gazzetta dello Sport

Secondo match del gruppo B della Rugby World Cup 2023 e dopo la facile vittoria dell’Irlanda sulla Romania arriva la supersfida tra la Scozia e il Sudafrica. In campo sono scese una delle favorite per ...Durante la partita vinta con la Scozia a Marsiglia, Erasmus, tecnico degli Springboks fa accendere una luce rossa quando vuole che Libbok vada per i pali: in Galles aveva usato i “conetti” da bordo ca ...