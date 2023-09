Rugby | Mondiali 2023 | Italia | con la Namibia bene la vittoria | ma ora serve un cambio di marcia

(Di domenica 10 settembre 2023) Buona la prima. L’esordisce allaWorld Cupcon una nettaper 52-8 contro lae il primo obiettivo iridato è portato a casa. Un successo meritato, cinque punti portati a casa e mai la sensazione che potesse finire diversamente. Ma nonostante ciò non è tutto oro quello che luccica. La partita con laera sulla carta la più facile per gli azzurri, che ora saliranno di livello contro l’Uruguay prima dei due big match contro Nuova Zelanda e Francia. Illudersi che il 52-8 voglia dire che in campo a Saint-Etienne c’è stata un’perfetta vuol dire non aver visto il match. L’ha vinto, dominato, ma per lunghi tratti si è trovata in difficoltà, incapace di mettere in campo il gioco cui Crowley ci ha abituato ...

Infine, proseguono gli Europei maschili di volley, imaschili die la Vuelta a Espana.ROMA " Esordio vittorioso per l'Italia aidi, in corso in Francia. Il team azzurro, allenato da Kieran Crowley, allo Stade Geoffroy - Guichard di Saint - Etienne, ha battuto per 52 - 8 la Namibia. Dopo l'iniziale vantaggio (0 - ...Questo match è uno dei momenti clou del gruppo B deidi2023, con i detentori del titolo sudafricani che affrontano la Scozia. Alle 19:45 , potete vedere in differita su RaiSport il ...

LIVE Inghilterra-Argentina, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: sfida di lusso per il primato nel girone OA Sport

La Coppa del Mondo 2023 di rugby proseguirà in Francia oggi, domenica 10 settembre: alle ore 13.00 si giocherà Giappone-Cile, mentre alle ore 17.45 sarà la volta di Sudafrica-Scozia, infine alle ore 2 ...Il Sudafrica campione in carica fa il suo debutto alla Rugby World Cup, affrontando la temibile Scozia. In campo oggi anche il Cile, al debutto assoluto in un Mondiale. La Coppa del mondo è in diretta ...