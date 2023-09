Rugby | Mondiali 2023 | il Sudafrica vince la battaglia con la Scozia e prenota i quarti di finale

(Di domenica 10 settembre 2023) Secondo match del gruppo B dellaWorld Cupe dopo la facile vittoria dell’Irlanda sulla Romania arriva la supersfida tra lae il. In campo sono scese una delle favorite per il titolo, gli Springboks, e una delle formazioni che punta a sovvertire i pronostici della vigilia e conquistare un difficile accesso aidi. Vediamo come è andata. Parte subito in attacco il, che vuole ricordare di essere campione in carica, ma nei primi minuti resiste bene la. Quando i britannici provano a portarsi in attacco, però, giocano male una touche e regalano nuovamente palla agli Springboks. E dopo aver dominato una mischia vanno sulla piazzola con Manie Libbok, che però sbaglia. Insiste il ...

Un'Italia non perfetta ha battuto la Namibia all'esordio del Mondiale con il risultato di 52 - 8. E oggi è giorno di riposo, ma anche di riflessioni e analisi per la nazionale di Kieran Crowley. " Non ...Il mediano d'apertura azzurro: "Con la Namibia abbiamo giocato da squadra". ROMA - Il giorno dopo la rotonda vittoria contro la Namibia nell'esordio ai Campionatidi, Tommaso Allan carica il gruppo azzurro. "Non siamo andati benissimo nel primo tempo. Non abbiamo giocato da squadra, come volevamo. Era successa la stessa cosa nel Mondiale scorso ...Gli organizzatori deidi2023 hanno aperto un' indagine interna dopo il caos che si è verificato in occasione dell'ingresso dei tifosi allo stadio di Marsiglia per il match tra Inghilterra e Argentina. ...

Mondiali di rugby, le partite di oggi Sky Sport

Il mediano d'apertura azzurro: 'Con la Namibia abbiamo giocato da squadra'.ROMA (ITALPRESS) - Il giorno dopo la rotonda vittoria contro la ...Il secondo match della Pool D della Coppa del Mondo 2023 di rugby vede il successo con bonus offensivo del Giappone, che regola per 42-12 il Cile e va in testa al raggruppamento proprio grazie al punt ...