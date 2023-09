Nell'occhio del ciclone soprattutto l'ex difensore della Roma , perno del Real Madrid , Antonio: ecco ...Pronta ladelle azzurrine che si rimettono in marcia, tengono il passo delle avversarie (6 ...2. Ne: Livia. All. Coppini. ARBITRI: Reynaldo Careaga Burgos (CHI), Daniel Gonzalez (MEX) ...Pronta ladelle azzurrine che si rimettono in marcia, tengono il passo delle avversarie (6 ...2. Ne: Livia. All. Coppini. ARBITRI: Reynaldo Careaga Burgos (CHI), Daniel Gonzalez (MEX) ...

Rudiger, la reazione in campo spiazza i tifosi: "Ma cosa sta facendo" Corriere dello Sport

Disastro Germania contro il Giappone, l’inspiegabile comportamento di Antonio Rudiger alimenta la teoria del complotto ...